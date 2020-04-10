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Турецкие отели получать «сертификат здоровья» и откажутся от открытых буфетов

27 апреля в 16:07 Туризм 0 279 Иван Тихонов
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Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, когда начнут открываться гостиницы. По его словам, уже к концу мая можно ожидать открытия отелей, которые получат «сертификаты здоровья». Такие отели будут работать только на половину номерного фонда, сообщает АТОР.

Особенность отелей с «сертификатом здоровья» - отсутствие «шведского стола» или другого открытого буфета. Вместо привычного сервиса туристам предложат комплексное меню либо сервис «а ля карт». При этом в помещениях ресторанов сократят количество столиков, дабы постояльцы могли соблюдать социальную дистанцию.

Турецкие власти намерены распространить правила социального дистанцирования и на пляжах, будет сокращено количество шезлонгов, а также зонирование пространства для отдыха семей.

Второе обязательное требование для отелей с «сертификатом здоровья» - обеспечение круглосуточной работы квалифицированного медицинского персонала. Рабочие в отелях и гостиницах будут обязаны проходить ежедневный медосмотр, а также носить маски и перчатки.

По прогнозам турецкого министра, начало иностранного туризма в Турцию можно ожидать к концу августа. Если распространение коронавируса в Турции пойдет на спад, то в мае можно говорить о возобновлении внутреннего авиасообщения и транспортного сообщения. На втором этапе страна может возобновить авиасообщение с государствами, где пандемия пойдет на спад, передают слова министра в АТОР.
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