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Социологи рассказали, какое количество россиян отказались от отдыха из-за коронавируса
26 мая в 16:08 Туризм 0 231 Иван Тихонов
В последние несколько недель количество россиян, отказавшихся от планирования отпуска, составило 50%. В столице этот показатель оказался выше – 60%. При этом количество граждан, отказавшихся от планирования отпуска на фоне распространения коронавирусной инфекции, увеличилось более чем в два раза по сравнению с докарантинным периодом (18% в марте). Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир».
Социологи отмечают рост доли россиян, которые решили отложить деньги, собранные на отдых, до следующего отдыха. Между тем, в Москве эти показатели ниже, поскольку люди тратят сэкономленные средства на необходимые товары, а также создают так называемую «подушку безопасности».
Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты собственного исследования, согласно которым 61% россиян намерены провести отпуск дома. 31% опрошенных заявили, что поедут на дачу, 11% - намерены посетить другие города России, а 4% выразили надежду на то, что им удастся провести отпуск за границей. Одновременно с этим планы на отпуск пришлось поменять 29%; 70% из этой категории приняли такое решение на фоне пандемии коронавируса, передают данные опроса РБК.
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