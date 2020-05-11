Туристический сезон в России состоится

В ходе интервью «Парламентской газете» глава комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев спрогнозировал, когда в России откроются пляжи. По его словам, случится это может предположительно 1 июля текущего года.



«Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки», — цитируют слова парламентария РИА Новости.



Более того, г-н Дегтярев заверил, что туристический сезон в стране состоится «несмотря ни на что». Он добавил, что полеты за границу на данный момент небезопасны, и если граждане предпочтут внутренний туризм внешнему, то отечественная туристическая отрасль от этого только оздоровится.