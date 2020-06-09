В Российском союзе туриндустрии спрогнозировали, когда восстановится туротрасль страны

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин сделал прогноз относительно будущего туристической индустрии в РФ. Так, по его мнению, в ближайшее время рынок сократится на 50%, а восстановление отрасли можно ожидать не ранее 2022 года, пишут «Известия». Такую неутешительную оценку дал эксперт, несмотря на то, что власти планируют «оживить» внутренний туризм уже с 1 июля; в ближайшие недели планируется открытие пляжей и отелей в половине регионов страны.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал туротрасль одной из самых перспективных в экономике государства, несмотря на потери из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из-за закрытых границ и повышенного спроса на внутренний туризм отдых в России может подорожать на 30%, спрогнозировали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — сообщили в ассоциации.



Паче того, по оценкам вице-президента АТОР, рынок въездного туризма в РФ в текущем году будет нулевым. Это связано с тем, что высокий туристический сезон, как правило, в России длится с мая по сентябрь, а границы для зарубежных туристов откроются не скоро.