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В Минтрансе рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Турцией

Сегодня в 13:21 Туризм 0 175 Иван Тихонов
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Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что Россия рассмотрит предложение Турции о возобновлении авиасообщения между государствами с 15 июля.

«Мы по этому поводу думаем», — цтирует слова министра ТАСС.

Паче того, РФ может возобновить авиасообщение со странами СНГ раньше, чем со странами дальнего зарубежья, указал глава ведомства. Эти предложения направлены на рассмотрение оперативного штаба.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка», — пояснил г-н Дитрих.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что объем внутренних авиаперевозок в РФ почти полностью восстановится за лето, пишут «Известия». К настоящему времени он восстановился почти на 40%, указал эксперт.
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