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На старт… Внимание… Марш! В Грецию!

Сегодня в 12:52 Туризм 0 140 Карина Мелова
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Начиная с 7 числа этого месяца, имея отрицательный результат теста на Covid-19, а также ваучер на проживание в отеле, туристы из РФ смогут посетить солнечную Грецию. Как уточняется в документе, обнародованном в правительственном вестнике государства, максимальное количество въезжающих россиян в неделю составляет 500 человек.

Согласно выдвинутым условиям, результаты теста считаются действительными на протяжении 72 часов, справка оформляется на английском языке. Так, опубликованное постановление гласит следующее: «Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку». Если компания-авиаперевозчик допустит несоблюдение установленных правил, она за свой счет обязуется вернуть в место вылета пассажира-нарушителя.

Среди пропускных пунктов в Греческую Республику – аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. За день до прилета гражданам России полагается указать место временного пребывания в стране в электронном бланке PLF (Passenger Locator Form). Не исключено, что некоторых пассажиров попросят сдать тест на коронавирусную инфекцию по приезду, до прихода результатов которого туристы из РФ должны будут находиться в месте, зарегистрированном в PLF. В противном случае им грозит штраф в размере 5 тысяч евро (ист.: «Ведомости»).

Постановление вступило в силу на срок до 22 сентября.
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