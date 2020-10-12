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Не успевшие отдохнуть россияне заходят на второй тур

15 октября в 10:32 Туризм 0 211 Иван Тихонов
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В РФ официально стартовал второй этап программы продажи туров по России с возможностью получения кешбэка. Этап продлится до полуночи 5 декабря текущего года. В течение этого времени граждане смогут приобрести туры и проживание с частичным возвратом потраченных средствсна новых условиях на период с момента начала продаж и до 10 января 2021 года включительно. Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион страны.

Обязательное условие участия в программе - оплата тура картой «Мир». Возврат на нее будет начисляться автоматически в течение 5-ти дней с момента оплаты поездки.

При этом в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, пишут РИА Новости. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), а кешбэк в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Более того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).
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