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Кредитные организации ждут «мелких» должников в суде

15 мая в 12:25 Банки и кредитование 2 966 Иван Тихонов
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Аналитики Финансового университета при правительстве РФ обнародовали статистику взыскания мелких долгов. Как выяснилось в ходе мониторинга, кредитные организации (банки и микрофинансисты) наряду с коллекторами стали чаще использовать такой инструмент взыскания, как обращение в суд именно для возврата небольших долгов.

В 2018 году было подано 3.1 млн исков по кредитам, сумма которых не превышает 50 тысяч рублей. Это двукратное увеличение количества обращений в суд, указывают эксперты. Для сравнения: в общей сложности в минувшем году суды удовлетворили 5.7 млн исков о взыскании кредитных долгов.

Участники рынка поясняют рост количества судовых исков именно по мелким кредитам ужесточением правил работы с просрочкой, что упростило процесс обращения в суд кредиторам, пишут «Ведомости». Между тем, в прошлом году сегмент необеспеченного кредитования продемонстрировал рост задолженности на 22.7%, достигнув отметки 7.3 трлн рублей.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Федосеев Алексей (Член Совета Союза, управляющий МКК «Касса№1»)

По Ваши данным, насколько увеличивается/уменьшается процент возврата мелких долгов после обращения в суд?

Взыскание существенно вырастет, на какой % не готов сказать, так как в масштабах страны это будет гадание на "кофейной гуще", по опыту взыскание по данным долгам составляет более 38% по количеству.

В комментариях эксперты не затронули еще одну причину роста взыскания через суд, которую я бы поставил на 1-е место, а именно развитие огромного количества "раздолжнителей" обещающих клиентам прощение любых долгов. и данный сегмент, на поле полного отсутствия какого либо регулирования, очень активно развивается. Они открывают шикарные офисы в дорогих бизнес центрах, в них работает огромные штаты "писарей" отсылающих тысячи писем ежедневно, а глядя на кол-во рекламы, в основном по ТВ и оценивая их рекламный бюджет, который не в состоянии себе позволить даже крупные игроки на рынке МФО - прекрасно понимаю что клиентов у них становится все больше с каждым днем.

Финансовый рынок прекрасно понимает что взыскание незначительных сумм зачастую приносит больше затрат относительно получаемых в итоге доходов, но не взыскивая их тем самым создаем прецедент для дальнейшего развития околофинансовых, полумошеннических организаций. В данном случае борьба за права заемщика, не сбалансированная ужесточением для изначально недобросовестных клиентов, породило развитие мошеннического рынка оказания юридических услуг.

Кудряков Юрий (Генеральный директор финансового маркета Юником24)

По Ваши данным, насколько увеличивается/уменьшается процент возврата мелких долгов после обращения в суд?

После вступления в силу профильного закона, регулирующего деятельность по взысканию, традиционные методы (звонки, письма, сообщения) не стали показывать той эффективности, которая нужна для рентабельности бизнеса. Поэтому бизнес начал искать альтернативные методы-им и стало судебное взыскание, эффективность которого в зависимости от суммы и других факторов выше в среднем в 2-3 раза.

Однако для справедливости стоит сказать, что до сих все же кредитор либо коллекторское агентство пытается сначала договориться на досудебной стадии. Суд несет за собой более серьезные последствия (в 95% случаях он встаёт на сторону именно кредитора) - судебные издержки, ограничение на выезд ФССП, принудительное списание с зарплаты и так далее.

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