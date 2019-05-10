Кредитные организации ждут «мелких» должников в суде

Аналитики Финансового университета при правительстве РФ обнародовали статистику взыскания мелких долгов. Как выяснилось в ходе мониторинга, кредитные организации (банки и микрофинансисты) наряду с коллекторами стали чаще использовать такой инструмент взыскания, как обращение в суд именно для возврата небольших долгов.



В 2018 году было подано 3.1 млн исков по кредитам, сумма которых не превышает 50 тысяч рублей. Это двукратное увеличение количества обращений в суд, указывают эксперты. Для сравнения: в общей сложности в минувшем году суды удовлетворили 5.7 млн исков о взыскании кредитных долгов.



Участники рынка поясняют рост количества судовых исков именно по мелким кредитам ужесточением правил работы с просрочкой, что упростило процесс обращения в суд кредиторам, пишут «Ведомости». Между тем, в прошлом году сегмент необеспеченного кредитования продемонстрировал рост задолженности на 22.7%, достигнув отметки 7.3 трлн рублей.