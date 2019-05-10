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Кредитные организации ждут «мелких» должников в суде
15 мая в 12:25 Банки и кредитование 2 966 Иван Тихонов
Аналитики Финансового университета при правительстве РФ обнародовали статистику взыскания мелких долгов. Как выяснилось в ходе мониторинга, кредитные организации (банки и микрофинансисты) наряду с коллекторами стали чаще использовать такой инструмент взыскания, как обращение в суд именно для возврата небольших долгов.
В 2018 году было подано 3.1 млн исков по кредитам, сумма которых не превышает 50 тысяч рублей. Это двукратное увеличение количества обращений в суд, указывают эксперты. Для сравнения: в общей сложности в минувшем году суды удовлетворили 5.7 млн исков о взыскании кредитных долгов.
Участники рынка поясняют рост количества судовых исков именно по мелким кредитам ужесточением правил работы с просрочкой, что упростило процесс обращения в суд кредиторам, пишут «Ведомости». Между тем, в прошлом году сегмент необеспеченного кредитования продемонстрировал рост задолженности на 22.7%, достигнув отметки 7.3 трлн рублей.
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По Ваши данным, насколько увеличивается/уменьшается процент возврата мелких долгов после обращения в суд?
Взыскание существенно вырастет, на какой % не готов сказать, так как в масштабах страны это будет гадание на "кофейной гуще", по опыту взыскание по данным долгам составляет более 38% по количеству.
В комментариях эксперты не затронули еще одну причину роста взыскания через суд, которую я бы поставил на 1-е место, а именно развитие огромного количества "раздолжнителей" обещающих клиентам прощение любых долгов. и данный сегмент, на поле полного отсутствия какого либо регулирования, очень активно развивается. Они открывают шикарные офисы в дорогих бизнес центрах, в них работает огромные штаты "писарей" отсылающих тысячи писем ежедневно, а глядя на кол-во рекламы, в основном по ТВ и оценивая их рекламный бюджет, который не в состоянии себе позволить даже крупные игроки на рынке МФО - прекрасно понимаю что клиентов у них становится все больше с каждым днем.
Финансовый рынок прекрасно понимает что взыскание незначительных сумм зачастую приносит больше затрат относительно получаемых в итоге доходов, но не взыскивая их тем самым создаем прецедент для дальнейшего развития околофинансовых, полумошеннических организаций. В данном случае борьба за права заемщика, не сбалансированная ужесточением для изначально недобросовестных клиентов, породило развитие мошеннического рынка оказания юридических услуг.
По Ваши данным, насколько увеличивается/уменьшается процент возврата мелких долгов после обращения в суд?
После вступления в силу профильного закона, регулирующего деятельность по взысканию, традиционные методы (звонки, письма, сообщения) не стали показывать той эффективности, которая нужна для рентабельности бизнеса. Поэтому бизнес начал искать альтернативные методы-им и стало судебное взыскание, эффективность которого в зависимости от суммы и других факторов выше в среднем в 2-3 раза.
Однако для справедливости стоит сказать, что до сих все же кредитор либо коллекторское агентство пытается сначала договориться на досудебной стадии. Суд несет за собой более серьезные последствия (в 95% случаях он встаёт на сторону именно кредитора) - судебные издержки, ограничение на выезд ФССП, принудительное списание с зарплаты и так далее.