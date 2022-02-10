Изменен протокол лечения ковида

Как уведомил глава Минздрава Михаил Мурашко, после выявления в РФ ковидного штамма «омикрон» были обновлены протоколы лечения коронавируса в стране. В частности, из протоколов убрали некоторые менее эффективные в терапии «омикрон-штамма» медикаменты.



В ходе своего выступления на телеканале «Россия-24» министр здравоохранения разъяснил: «Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при «омикроне» . Идет накопление данных, и очень важно медицинские знания своевременно пополнять. И эти методические рекомендации [Минздрава по лечению и профилактике ковида] уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, и российский опыт, позволяют максимально эффективно оказать помощь» (ист.: ТАСС).



Прежде Министерством здравоохранения была одобрена обновленная XV версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению Covid-19. С учетом распространения «омикрона» определены приоритетные группы пациентов для лечения в амбулаторных условиях.