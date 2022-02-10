По словам министра экономики и вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, реализация проекта «Северный поток – 2» может быть полностью прекращена. После того, как Российская Федерация признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, 22 февраля власти Германии приняли решение прервать процесс сертификации газопровода. В то же время Хабек не говорит о необратимости данной меры.



Согласно сведениям, предоставленным министром, ФРГ согласовывает свои шаги с западными партнерами. Он заметил: «Это тоже может произойти (полная остановка газопровода. – прим. «Ъ»)… Это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами». «Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен», – заявил г-н Хабек.



В соответствии с предварительными условиями сертификации и решением властей Германии, проект «СП – 2» будет обязан повторно оценку безопасности снабжения. Как утверждает Дмитрий Медведев, заместитель председателя СБ РФ, теперь Европа будет вынуждена покупать газ по цене 2000 евро за тысячу кубических метров.