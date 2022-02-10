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Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

23 февраля в 13:12 Общество 0 454 Ольга Климова
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Как уведомляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отныне на «Госуслугах» есть раздел, предназначенный для иностранцев и содержащий сведения и службы, облегчающие их жизнь и процесс узаконивания труда на территории Российской Федерации.

По данным Минцифры, на новой странице гражданин другого государства сможет ознакомиться с базой вакансий веб-ресурса «Работа России», оформить выписку о зарплате и пенсионном стаже, записаться в МВД на подачу документов для выдачи патента, получить информацию об ограничениях на въезд в РФ, а также пожаловаться в трудовую инспекцию в случае несоблюдения его прав в качестве работника.

Чтобы создать аккаунт на портале госуслуг, потребуется при помощи Ф. И. О. и имейла оформить упрощенный вариант аккаунта и СНИЛС через работодателя или в территориальном органе ПФР. Кроме того, необходимо приобрести российскую сим-карту у любого оператора связи, подтвердить личность через онлайн-банк (при наличии карты российского финансового учреждения) либо в центре обслуживания пользователей госуслуг.
По материалам Banki.ru
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