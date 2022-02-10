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Богатые уже не такие богатые

23 февраля в 14:18 Общество 0 449 Ольга Климова
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Начиная с марта 2012 г., информагентство Bloomberg оглашает «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), содержащий сведения о 500 наиболее состоятельных людях в мире.

Так, если верить обновленному рейтингу агентства, на фоне сегодняшней геополитической обстановки состояние 23 богачей Российской Федерации уменьшилось на 32 миллиарда долларов. Больше всех «пострадал» совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. В этом году его активы сократились практически на треть.

Кроме того, снизился доход Леонида Михельсона, председателя правления «Новатэка», который в 2022 году уже потерял 6,2 миллиарда долларов. В то же время возглавляющий «Лукойл» Вагит Алекперов обеднел на три с половиной миллиарда долларов.

Всего суммарное состояние российских миллиардеров уменьшилось до 343 млрд долларов. На момент окончания прошлого года этот показатель был равен 375 млрд долларов.

Вчера, 22 февраля, премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал заморозку активов банка «Россия», Генбанка, Черноморского банка развития, Промсвязьбанка и АО коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк». Под действие вводимых персональных санкций попали Борис и Игорь Ротенберги и Геннадий Тимченко.
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