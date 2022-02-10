Богатые уже не такие богатые

Начиная с марта 2012 г., информагентство Bloomberg оглашает «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), содержащий сведения о 500 наиболее состоятельных людях в мире.



Так, если верить обновленному рейтингу агентства, на фоне сегодняшней геополитической обстановки состояние 23 богачей Российской Федерации уменьшилось на 32 миллиарда долларов. Больше всех «пострадал» совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. В этом году его активы сократились практически на треть.



Кроме того, снизился доход Леонида Михельсона, председателя правления «Новатэка», который в 2022 году уже потерял 6,2 миллиарда долларов. В то же время возглавляющий «Лукойл» Вагит Алекперов обеднел на три с половиной миллиарда долларов.



Всего суммарное состояние российских миллиардеров уменьшилось до 343 млрд долларов. На момент окончания прошлого года этот показатель был равен 375 млрд долларов.



Вчера, 22 февраля, премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал заморозку активов банка «Россия», Генбанка, Черноморского банка развития, Промсвязьбанка и АО коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк». Под действие вводимых персональных санкций попали Борис и Игорь Ротенберги и Геннадий Тимченко.