Число банкротов среди россиян выросло в I квартале на 48%

Число россиян, объявивших себя банкротами, увеличилось в I квартале текущего года на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,31 тыс. человек. Такие данные опубликовало сегодня в своем сообщении Объединенное кредитное бюро (ОКБ).



В ОКБ сообщили: «Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48% по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тыс. человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек».



Число потенциальных банкротов, при этом, возросло за этот же период в годовом выражении на 11% и составляет 764,72 тыс. человек. Это на 1,3% превышает общее число заемщиков.



Процедура банкротства физлиц была введена в РФ 1 октября 2015 года. Потенциальными банкротами считаются граждане, сумма долга которых превысила 500 тысяч рублей с просрочкой от 90 дней хотя бы по одному кредиту.