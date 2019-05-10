Главная > Банки и кредитование

Число банкротов среди россиян выросло в I квартале на 48%

15 мая в 09:55 Банки и кредитование 0 974 Васильева Елена
1 Изображение

Число россиян, объявивших себя банкротами, увеличилось в I квартале текущего года на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,31 тыс. человек. Такие данные опубликовало сегодня в своем сообщении Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В ОКБ сообщили: «Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48% по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тыс. человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек».

Число потенциальных банкротов, при этом, возросло за этот же период в годовом выражении на 11% и составляет 764,72 тыс. человек. Это на 1,3% превышает общее число заемщиков.

Процедура банкротства физлиц была введена в РФ 1 октября 2015 года. Потенциальными банкротами считаются граждане, сумма долга которых превысила 500 тысяч рублей с просрочкой от 90 дней хотя бы по одному кредиту.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться

20 мая в 17:11 Экономика и бюджет

«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы

20 мая в 16:33 Общество

Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень

20 мая в 16:33 Финансовые рынки

Минимальный размер оплаты труда в РФ будет увеличен

20 мая в 14:56 Экономика и бюджет
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  