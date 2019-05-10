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Число банкротов среди россиян выросло в I квартале на 48%
15 мая в 09:55 Банки и кредитование 0 974 Васильева Елена
Число россиян, объявивших себя банкротами, увеличилось в I квартале текущего года на 48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,31 тыс. человек. Такие данные опубликовало сегодня в своем сообщении Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В ОКБ сообщили: «Количество граждан и ИП, в отношении которых была введена процедура банкротства и/или реализация имущества, выросло на 48% по сравнению с первым кварталом 2018 года: с 8,97 до 13,31 тыс. человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек».
Число потенциальных банкротов, при этом, возросло за этот же период в годовом выражении на 11% и составляет 764,72 тыс. человек. Это на 1,3% превышает общее число заемщиков.
Процедура банкротства физлиц была введена в РФ 1 октября 2015 года. Потенциальными банкротами считаются граждане, сумма долга которых превысила 500 тысяч рублей с просрочкой от 90 дней хотя бы по одному кредиту.
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