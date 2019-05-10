«ДОМ.РФ» будет выделять многодетным семьям до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

Акционерное общество «ДОМ.РФ» начнет выплаты многодетным семьям в сумме до 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. Информацию об этом Минфин РФ разместил на портале проектов нормативных правовых актов в соответствующем проекте постановления кабмина.



Право на выплату участники программы получат по предоставлении в выдавший кредит банк или в «ДОМ.РФ» подтверждающих соответствие ее условиям документов.



В пояснительной записке к документу сказано: «При соответствии представленных документов условиям программы акционерное общество «ДОМ.РФ» осуществляет перевод денежных средств на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) заемщика за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и понесенных затрат за счет субсидии, которая предоставляется ежемесячно на основании представленных в Министерство финансов Российской Федерации заявлений».



Право участвовать в программе имеют россияне, имеющие ипотеку в одном из российских банков или в АО «ДОМ.РФ» при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 год третьего и последующих детей. Такие же права получат семьи, усыновившие третьего и последующих детей, рожденных в этот же период. В этом году правительством будут выделены до 15 миллиардов рублей на финансирование данной программы.