Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков

Застройщикам будут отказывать в предоставлении проектного финансирования в случае низкой экономической эффективности проектов и наличии исковых заявлений от дольщиков. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе конференции «Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования».



Попов сказал: «Есть два основания, по которым мы отказываем застройщикам. Первое – это наличие исков от действующих дольщиков к компании-застройщику. Для нас это является блокирующим фактором. Второе – это слабая экономика проекта. Раньше можно было рыть котлован, а потом разбираться. С банком это не работает».



Застройщиков будут информировать об отказе в финансировании в течение трех дней.



Попов заявил о планах Сбербанка удвоить к концу года объемы кредитного портфеля в строительстве жилья. Он сказал: «Наш кредитный портфель по жилому строительству сейчас составляет плюс – минус 250 млрд рублей из общего кредитного портфеля 13,5 трлн рублей Мы готовы к финансированию больших объемов, наши ожидания до конца года - объем минимум в 600 млрд рублей».