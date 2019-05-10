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Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков
17 мая в 15:35 Банки и кредитование 0 880 Васильева Елена
Застройщикам будут отказывать в предоставлении проектного финансирования в случае низкой экономической эффективности проектов и наличии исковых заявлений от дольщиков. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе конференции «Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования».
Попов сказал: «Есть два основания, по которым мы отказываем застройщикам. Первое – это наличие исков от действующих дольщиков к компании-застройщику. Для нас это является блокирующим фактором. Второе – это слабая экономика проекта. Раньше можно было рыть котлован, а потом разбираться. С банком это не работает».
Застройщиков будут информировать об отказе в финансировании в течение трех дней.
Попов заявил о планах Сбербанка удвоить к концу года объемы кредитного портфеля в строительстве жилья. Он сказал: «Наш кредитный портфель по жилому строительству сейчас составляет плюс – минус 250 млрд рублей из общего кредитного портфеля 13,5 трлн рублей Мы готовы к финансированию больших объемов, наши ожидания до конца года - объем минимум в 600 млрд рублей».
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