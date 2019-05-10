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ЦБ РФ: микрофинансирование запрещать нет необходимости
Сегодня в 12:26 Банки и кредитование 0 219 Васильева Елена
ЦБ РФ считает, что нельзя вводить запрет на выдачу микрозаймов, поскольку граждане могут начать обращаться к нелегальным кредиторам. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она сказала: «Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов».
Набиуллина при этом уточнила, что на долю МФО приходится всего 2% от всех выданных гражданам кредитов.
По ее словам, Центробанк будет активнее работать в области микрофинансирования и взаимодействовать с правоохранительными органами. Обратившись к депутатам ГД, Набиуллина сказала: «Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».
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