ЦБ РФ: микрофинансирование запрещать нет необходимости

ЦБ РФ считает, что нельзя вводить запрет на выдачу микрозаймов, поскольку граждане могут начать обращаться к нелегальным кредиторам. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов».



Набиуллина при этом уточнила, что на долю МФО приходится всего 2% от всех выданных гражданам кредитов.



По ее словам, Центробанк будет активнее работать в области микрофинансирования и взаимодействовать с правоохранительными органами. Обратившись к депутатам ГД, Набиуллина сказала: «Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».