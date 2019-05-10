Главная > Банки и кредитование

ЦБ РФ: микрофинансирование запрещать нет необходимости

Сегодня в 12:26 Банки и кредитование 0 219 Васильева Елена
1 Изображение

ЦБ РФ считает, что нельзя вводить запрет на выдачу микрозаймов, поскольку граждане могут начать обращаться к нелегальным кредиторам. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она сказала: «Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, «черных» кредиторов».

Набиуллина при этом уточнила, что на долю МФО приходится всего 2% от всех выданных гражданам кредитов.

По ее словам, Центробанк будет активнее работать в области микрофинансирования и взаимодействовать с правоохранительными органами. Обратившись к депутатам ГД, Набиуллина сказала: «Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Автостраховщиков будут наказывать за некачественный ремонт автомобилей по ОСАГО

Сегодня в 17:47 Страхование

Совфед призвал НАТО не вмешиваться в дела России

Сегодня в 17:14 Внешняя политика

К концу 2019 года уровень инфляции в РФ опустится ниже 4%

Сегодня в 16:44 Финансы

МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Сегодня в 16:11 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсии будут назначать практически без участия человека Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков «ДОМ.РФ» будет выделять многодетным семьям до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки Медведев: система охраны здоровья пожилых людей должна быть усовершенствована

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  