Бесконтрольное наращивание ипотеки опасно для российской экономики

ЦБ РФ считает, что объемы ипотечных кредитов не должны наращиваться «бездумно», поскольку это ставит под угрозу стабильность экономики. Об этом сообщила в ГД глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Мы не считаем, что ипотеку надо наращивать «бездумно». Мы видим примеры многих стран, когда были ипотечные кризисы, которые в конечном счете выражались в финансовых кризисах и кризисах реального сектора экономики. Мы принимали решение по ограничению рискованного сегмента экономики. Там, где низкий первоначальный взнос, мы видели, что банки стали выдавать эту ипотеку».



Она отметила важность стабильного роста ипотеки без риска для экономики. Она также сообщила, что за прошедший год объем ипотечного кредита показал рекордные темпы роста, увеличившись на более чем 23%.



Набиуллина заявила: «Мы считаем, что ценовая стабильность и низкая инфляция дают все основания ставкам по ипотеке снижаться. Мы это видели в прошлом году, ставки снизились до исторических уровней. Спрос на ипотеку возрос».



Она также объяснила, что готовность россиян оформлять ипотеку должна определяться не только уровнем ставок.



Она сказала: «Это важный фактор, но не только ставки, но и доходы населения должны расти. Иначе если доходы будут расти, а увеличиваться долги по ипотеке, это будет увеличивать только долговую нагрузку на население. Поэтому базовый фактор – рост доходов населения и контроль за сдержанной динамикой цены жилья».