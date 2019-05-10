Главная > Банки и кредитование

Неотвратимое наказание – единственный способ борьбы с недобросовестными банкирами

Сегодня в 13:27 Банки и кредитование 0 182 Васильева Елена
1 Изображение

Недобросовестные банкиры должны осознавать неотвратимость наказания – это единственный способ остановить дальнейшие нарушения. Об этом в ГД заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она сказала: «Мы перестроили кардинальным образом банковский надзор с тем, чтобы он становился превентивным, проактивным, но каждый раз подчеркиваем, что этого недостаточно для того, чтобы предотвратить такое поведение недобросовестных банкиров в будущем. Неотвратимость наказания – это единственное, что может останавливать соответствующим образом тех банкиров от этих недобросовестных действий».

Ранее регулятор, в частности, заявлял о необходимости введения ограничений для недобросовестных банкиров на выезд за рубеж.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Автостраховщиков будут наказывать за некачественный ремонт автомобилей по ОСАГО

Сегодня в 17:47 Страхование

Совфед призвал НАТО не вмешиваться в дела России

Сегодня в 17:14 Внешняя политика

К концу 2019 года уровень инфляции в РФ опустится ниже 4%

Сегодня в 16:44 Финансы

МЭР: в текущем году еще 6 отраслей будут включены в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»

Сегодня в 16:11 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пенсии будут назначать практически без участия человека Сбербанк: застройщикам отказывают в проектном финансировании из-за исков дольщиков Регулятор предлагает повысить порог страхования вкладов отдельным категориям вкладчиков «ДОМ.РФ» будет выделять многодетным семьям до 450 тысяч рублей для погашения ипотеки Медведев: система охраны здоровья пожилых людей должна быть усовершенствована

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  