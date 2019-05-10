Неотвратимое наказание – единственный способ борьбы с недобросовестными банкирами

Недобросовестные банкиры должны осознавать неотвратимость наказания – это единственный способ остановить дальнейшие нарушения. Об этом в ГД заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Она сказала: «Мы перестроили кардинальным образом банковский надзор с тем, чтобы он становился превентивным, проактивным, но каждый раз подчеркиваем, что этого недостаточно для того, чтобы предотвратить такое поведение недобросовестных банкиров в будущем. Неотвратимость наказания – это единственное, что может останавливать соответствующим образом тех банкиров от этих недобросовестных действий».



Ранее регулятор, в частности, заявлял о необходимости введения ограничений для недобросовестных банкиров на выезд за рубеж.