Греф: будет правильным оставлять в ЦБ РФ часть дивидендов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что перечислять и сохранять часть дивидендов Сбербанка на балансе Центробанка – справедливое решение.



Он сказал журналистам: «Я думаю, что это абсолютно правильно. Мне кажется, это было бы справедливо, чтобы часть их оставалась в Центральном банке, потому что у них большие убытки - им нужны источники для покрытия убытков. Раньше всегда каждый год ЦБ и правительство договаривались о разделении доходов, сегодня с бюджетом все неплохо, а у ЦБ огромные убытки. Было бы правильно, если бы вернулись к этому».



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина накануне внесла предложение об изменении порядка выплат дивидендов Сбербанка, учитывая их объем в доходах ЦБ, а не напрямую перечисляя их в бюджет.