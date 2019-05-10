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Греф: будет правильным оставлять в ЦБ РФ часть дивидендов Сбербанка
24 мая в 11:55 Банки и кредитование 0 213 Васильева Елена
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что перечислять и сохранять часть дивидендов Сбербанка на балансе Центробанка – справедливое решение.
Он сказал журналистам: «Я думаю, что это абсолютно правильно. Мне кажется, это было бы справедливо, чтобы часть их оставалась в Центральном банке, потому что у них большие убытки - им нужны источники для покрытия убытков. Раньше всегда каждый год ЦБ и правительство договаривались о разделении доходов, сегодня с бюджетом все неплохо, а у ЦБ огромные убытки. Было бы правильно, если бы вернулись к этому».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина накануне внесла предложение об изменении порядка выплат дивидендов Сбербанка, учитывая их объем в доходах ЦБ, а не напрямую перечисляя их в бюджет.
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