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Началось действие запрета на уличные табло с информацией о курсах валют
24 мая в 12:56 Банки и кредитование 0 215 Васильева Елена
Указание ЦБ РФ о размещении табло с обменными курсами иностранных валют исключительно внутри банков или их филиалов. Текст указания был размещен на сайте Центробанка 23 апреля, набрав законную силу через 30 дней после публикации.
Запрет на размещение информации о курсах валют вне помещений банков, как уточнили ранее в Центробанке, не распространяется на другую информацию, например, о видах доступных для обмена валют.
Нововведение предусмотрено в рамках борьбы с деятельностью незаконных пунктов обмена валют, сообщает регулятор. Указание было разработано в соответствии с поправками к федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», позволяющими Центробанку регулировать требования к месту размещения информации о курсах обмена иностранных валют.
Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.
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