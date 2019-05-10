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Системы Сбербанка стали допускать в 7 раз меньше сбоев за последние 5 лет
24 мая в 17:14 Банки и кредитование 0 171 Васильева Елена
Число сбоев и простоев в работе систем Сбербанка снизилось в течение последних пяти лет в 7 раз. Об этом сообщил в ходе годового собрания акционеров глава банка Герман Греф.
Греф сказал: «Мы успешно начали реализовывать программу «99,99», направленную на обеспечение надежности критичных автоматизированных банковских систем. И за пять лет количество простоев, отказов и сбоев снизилось в семь раз. К сожалению, они еще случаются. Но очень надеюсь, что с каждым годом их будет все меньше и меньше».
В апреле текущего года произошли сбои в работе Сбербанка, результатом которых стала невозможность воспользоваться услугами онлайн-банка и банкоматов.
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