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Только госбанки демонстрируют интерес к открытию счетов эскроу
Сегодня в 15:02 Банки и кредитование 0 66 Васильева Елена
Российские банки не демонстрируют интереса к открытию эскроу-счетов в рамках программы проектного финансирования, этим пока занимаются исключительно госбанки. Об этом сообщил в своем выступлении на съезде Ассоциации банков России замминистра финансов Алексей Моисеев.
Моисеев сказал: «Банки должны этим заинтересоваться. Мы пока видим, что они, к сожалению, медленно идут в этом направлении. Банки не очень интересуются. Мы пока видим практически только госбанки в этой области».
По словам замминистра, в основном Сбербанк, ДОМ.РФ и ВТБ открывают застройщикам эскроу-счета.
Все застройщики, которые привлекают средства граждан, с 1 июля обязаны перейти на долевое строительство жилья с использованием счетов эскроу.
Замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин ранее заявлял о завышенных требованиях ряда банков к застройщикам в рамках программы проектного финансирования. Данный факт вызывает серьезную озабоченность Минстроя по поводу готовности банков к переходу на проектное финансирование.
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