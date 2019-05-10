Только госбанки демонстрируют интерес к открытию счетов эскроу

Российские банки не демонстрируют интереса к открытию эскроу-счетов в рамках программы проектного финансирования, этим пока занимаются исключительно госбанки. Об этом сообщил в своем выступлении на съезде Ассоциации банков России замминистра финансов Алексей Моисеев.



Моисеев сказал: «Банки должны этим заинтересоваться. Мы пока видим, что они, к сожалению, медленно идут в этом направлении. Банки не очень интересуются. Мы пока видим практически только госбанки в этой области».



По словам замминистра, в основном Сбербанк, ДОМ.РФ и ВТБ открывают застройщикам эскроу-счета.



Все застройщики, которые привлекают средства граждан, с 1 июля обязаны перейти на долевое строительство жилья с использованием счетов эскроу.



Замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин ранее заявлял о завышенных требованиях ряда банков к застройщикам в рамках программы проектного финансирования. Данный факт вызывает серьезную озабоченность Минстроя по поводу готовности банков к переходу на проектное финансирование.