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ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ
7 июня в 11:17 Банки и кредитование 0 234 Васильева Елена
Глава ВТБ Андрей Костин не исключает, что кредитная организация начнет снижение процентных ставок по потребительским кредитам, если Центробанк снизит ключевую ставку. Он рассказал об этом журналистам в рамках ПМЭФ. Он также заявил о том, что потребительское кредитование является наиболее рискованным сегментом в банковской сфере, к концу текущего года, на данный вид кредитов необходимо будет «более внимательно посмотреть».
Костин сказал: «ЦБ иногда говорит, что ставки не зависят от ключевой, а я считаю, что зависят всегда. Поэтому будет снижаться ключевая ставка – конечно же, будут снижаться ставки и по потребкредитам».
Глава ВТБ добавил: «И тем более, что самые рискованные потребкредиты, их сейчас ЦБ пытается вытеснить с рынка – это, наверное, правильно, я тоже прихожу постепенно к выводу, у меня мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть и нужно осторожнее. По крайней мере, уже к концу этого года надо, может быть, посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам».
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