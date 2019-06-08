ВТБ считает возможным снижение процентных ставок по потребительским кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает, что кредитная организация начнет снижение процентных ставок по потребительским кредитам, если Центробанк снизит ключевую ставку. Он рассказал об этом журналистам в рамках ПМЭФ. Он также заявил о том, что потребительское кредитование является наиболее рискованным сегментом в банковской сфере, к концу текущего года, на данный вид кредитов необходимо будет «более внимательно посмотреть».



Костин сказал: «ЦБ иногда говорит, что ставки не зависят от ключевой, а я считаю, что зависят всегда. Поэтому будет снижаться ключевая ставка – конечно же, будут снижаться ставки и по потребкредитам».



Глава ВТБ добавил: «И тем более, что самые рискованные потребкредиты, их сейчас ЦБ пытается вытеснить с рынка – это, наверное, правильно, я тоже прихожу постепенно к выводу, у меня мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть и нужно осторожнее. По крайней мере, уже к концу этого года надо, может быть, посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам».