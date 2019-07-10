Исследование: половина блокчейн-проектов банков беззащитна перед хакерами

Компания Positive Technologies обнародовала отчет о рисках использования банками блокчейн-технологий. Как выяснили аналитики, половина пилотных цифровых проектов уязвимы к хакерским атакам. Что касается смарт-контрактов, то 70% из них беззащитны перед хакерами.



Эксперты Positive Technologies объясняют неутешительную статистику недостаточной изученностью технологии распределенных данных, а также ошибками, которые допускают разработчики при написании кодов, ввиду новизны блокчейна. Цифровые проекты зачастую связаны с основной корпоративной инфраструктурой кредитных организаций. Даже при запуске в тестовом режиме хакеры могут попасть в основную сеть банка при наличии уязвимости, передают данные отчета «Известия».



На данный момент наиболее уязвимы к киберугрозам альтернативные финансовые организации. Взломы электронных кошельков компаний, проводивших ICO, а также криптовалютных бирж – наиболее распространенные правонарушения.