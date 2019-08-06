Главная > Банки и кредитование

Сбербанком запущена система оплаты по QR-коду

5 августа в 13:58 Банки и кредитование 0 197 Васильева Елена
1 Изображение

Сбербанк запустил оплату покупок при помощи QR-кода. Сервис уже работает в Краснодарском крае, а к концу текущего месяца банк планирует запустить его работу по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В сообщении сказано: «В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро и малому бизнесу по всей стране».

Оплатить покупки, используя QR-код, можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого продавец должен иметь QR-код от Сбербанка, который покупатели будут сканировать камерами своих смартфонов через приложение. Услуга позволит физлицам оплачивать покупки картой в торговых точках, не имеющих традиционного эквайринга, - в пунктах бытового обслуживания, на рынках, в цветочных магазинах и небольших салонах красоты, уточняет пресс-служба Сбербанка.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

5 августа в 15:50 Банки и кредитование

«Ъ»: экспорт угля из России на Украину сократился в июне на 85,3%

5 августа в 15:21 Экономика

Рябков: США - могильщики ДРСМД

5 августа в 14:57 Внешняя политика

Рецессия в российской экономике возможна уже в текущем году

5 августа в 14:34 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Пополнение электронных кошельков – только с банковского счета Финансисты выступают за создание реестра «отказников» банков Диетологи предлагают формирование потребительской корзины согласно гендерному признаку Вступил в силу закон об ипотечных каникулах ГИБДД опубликовала карту с указанием дорожных камер

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 