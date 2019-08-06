Сбербанком запущена система оплаты по QR-коду

Сбербанк запустил оплату покупок при помощи QR-кода. Сервис уже работает в Краснодарском крае, а к концу текущего месяца банк планирует запустить его работу по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



В сообщении сказано: «В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен микро и малому бизнесу по всей стране».



Оплатить покупки, используя QR-код, можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого продавец должен иметь QR-код от Сбербанка, который покупатели будут сканировать камерами своих смартфонов через приложение. Услуга позволит физлицам оплачивать покупки картой в торговых точках, не имеющих традиционного эквайринга, - в пунктах бытового обслуживания, на рынках, в цветочных магазинах и небольших салонах красоты, уточняет пресс-служба Сбербанка.