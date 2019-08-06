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Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
5 августа в 15:50 Банки и кредитование 0 170 Васильева Елена
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам, снижение составляет до 0,7 процентных пункта по всей основной линейке ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба банка.
В сообщении отмечается: «Снижение составит до 0,7 п. п. на основную линейку продуктов ипотечного кредитования. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке - от 9,1%».
В кредитной организации уточнили, что ставки будут снижены с 6 августа.
Пресс-служба Сбербанка сообщила, что ставки будут снижены на 0,5 п. п. по кредитам на строящееся и готовое жилье, строительство жилого дома и загородную недвижимость, покупку машино-места или гаража, а также на нецелевые кредиты под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков. На 0,2 п. п. будет также увеличен дисконт участников зарплатного проекта Сбербанка.
Минимальная ставка на покупку в ипотеку готового жилья, таким образом, составляет
9,1% годовых, учитывая дисконт для зарплатных клиентов Сбербанка, а также и по целому ряду акций.
Минимальная ставка на приобретение квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками снижена для зарплатных клиентов Сбербанка до 7,6%, сказано в пресс-релизе.
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