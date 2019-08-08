АБР инициирует переход на машиночитаемый формат отчета об оценке залогового имущества

В рамках заседания рабочей группы Ассоциации банков «Россия» (АБР) участники приняли решение о необходимости перехода на единый электронный формат отчетов о залоговом имуществе. В ближайшую неделю банки должны разработать план формирования машиночитаемого формата отчета, который можно будет интегрировать с форматами данных, которые используются Росреестром и электронной закладной, а также со справочниками.



Нынешние правила регистрации ипотеки в Росреестре предусматривают процедуру, при которой заемщики обязаны предоставлять бумажный отчет, заверенный печатью и подписью. Участники рынка уверенны, что сдача отчета в электронном виде будет выгодна и для заемщиков в плане удобства, и для банков, которые смогут сократить расходы на формирование отчета, пишет «Ъ».



Между тем, эксперты предупреждают, что не все объекты недвижимости можно «вписать» в единый формат отчета. К тому же, в отдельных регионах у банков могут возникнуть сложности с переходом на машиночитаемый формат.