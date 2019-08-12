Система быстрых платежей станет доступной для B2B-переводов

В рамках закрытой встречи Банка России, членов НСПК и банков-членов ассоциации «Финтех» участники обсудили перспективу распространения системы быстрых платежей (СБП) на компании. Речь идет о расчетах между юридическими лицами при помощи СБП – B2B переводы.



В Центробанке заявили, что вопрос распространения системы находится на стадии обсуждения с банкирами, пишет «Ъ». Представители НСПК предложили дать возможность компаниям выставлять счета через систему, а не только переводить средства. Но реализация такой опции потребует от банков интеграции процессов с бухгалтерскими программами. В то же время такой подход упростит процедуру перевода средств, а ошибки в реквизитах будут исключены.



По итогам встречи участники приняли решение на первом этапе имплементации проекта дать возможность юрлицам переводить средства без ввода реквизитов, по простому идентификатору. Аналогичная схема работы СБП уже действует для работы с физлицами.