Система быстрых платежей станет доступной для B2B-переводов

В рамках закрытой встречи Банка России, членов НСПК и банков-членов ассоциации «Финтех» участники обсудили перспективу распространения системы быстрых платежей (СБП) на компании. Речь идет о расчетах между юридическими лицами при помощи СБП – B2B переводы.
В Центробанке заявили, что вопрос распространения системы находится на стадии обсуждения с банкирами, пишет «Ъ». Представители НСПК предложили дать возможность компаниям выставлять счета через систему, а не только переводить средства. Но реализация такой опции потребует от банков интеграции процессов с бухгалтерскими программами. В то же время такой подход упростит процедуру перевода средств, а ошибки в реквизитах будут исключены.
По итогам встречи участники приняли решение на первом этапе имплементации проекта дать возможность юрлицам переводить средства без ввода реквизитов, по простому идентификатору. Аналогичная схема работы СБП уже действует для работы с физлицами.
На данный момент необходимость такой системы неочевидна. Если посмотреть на историю внедрения СБП, она состоит из двух этапов. На первом этапе, в феврале 2019 года, была реализована возможность денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона и ряду других идентификаторов. Сейчас к ней подключены 16 банков (в основном те, кто участвовал в пилотном проекте ЦБ РФ), остальные находятся в процессе подключения.
Второй этап – денежные переводы от физлица юрлицу (оплата за предоставленные товары/услуги) по QR-коду через мобильный банк, еще даже не стартовал. ЦБ РФ такой проект только собирается выносить на пилотную реализацию, Сбербанк уже заявил о начале его реализации – видимо, это будут конкурирующие проекты.
Распространение СБП на расчеты между юрлицами может стать третьим этапом внедрения такой системы, но в нем нет смысла, пока полностью не будут завершены и окончательно регламентированы первые два.
Кроме того, сейчас острая необходимость в подобном проекте просто отсутствует. Межбанковские переводы сотни тысяч компаний совершают ежедневно, и со скоростью нет никаких проблем. Даже платежи между регионами осуществляются в течение 1-2 часов максимум. Да, случается, что банки выполняют платежные поручения с большой задержкой, или же долго зачисляют поступившие средства на счет корпоративного клиента. Но это вопрос к бизнес-процессам таких банков. Решить проблему тот же ЦБ РФ может очень просто, например, обязав банки проводить платежи или зачислять их на счет клиента в течение 1 часа. Кроме того, есть системы электронного документооборота, предлагаемые разными операторами – для ускорения их распространения им можно было бы принять единые стандарты работы. Все эти возможные меры не имеют никакого отношения к СБП.
Единственная польза от проекта возникнет, если в нем будет предусмотрен единый идентификатор для осуществления платежей, который придет на смену существующему сегодня большому набору реквизитов. Хотя уже давно в мобильных приложениях и интернет-банках предусмотрены возможности автозаполнения реквизитов и справочники контрагентов, откуда они оперативно копируются. То есть острой необходимости каких-то новшеств нет и здесь.
Что касается бизнеса, особенно малого – его главной проблемой сегодня является не скорость прохождения платежей, а сложная ситуация в экономике, рост налогообложения, отсутствие платежеспособного спроса на продукцию и нехватка оборотных средств.