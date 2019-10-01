Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области

Кредиты пострадавших от паводков в Иркутской области будут реструктурированы, заявил глава Сбербанка Герман Греф, прибывший сегодня в Тулун.



Пресс-служба кредитной организации процитировала слова Грефа: «Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год».