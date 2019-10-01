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Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от паводков в Иркутской области
3 сентября в 15:31 Банки и кредитование 0 143 Васильева Елена
Кредиты пострадавших от паводков в Иркутской области будут реструктурированы, заявил глава Сбербанка Герман Греф, прибывший сегодня в Тулун.
Пресс-служба кредитной организации процитировала слова Грефа: «Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год».
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