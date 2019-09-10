Сбербанк запустил через мобильное приложение сервис переводов с карт других банков

Сбербанк в мобильном приложении запустил сервис, позволяющий пополнять с дебетовых карт любых других банков карты Сбербанка. Об этом сказано в пресс-релизе банка.



Как отмечается в сообщении, сумма комиссии за выполнение перевода составляет 1,2%, однако не менее 30 рублей. Комиссию за пополнение кредитных карт Сбербанка взимать не будут. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» сервис пока недоступен.



Ранее уже сообщалось о запущенном Сбербанком сервисе денежных переводов с кредитных на дебетовые карты внутри банка, а в ближайшее время заработает услуга денежных переводов с кредитных карт Сбербанка на карты других кредитных организаций.