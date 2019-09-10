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Эксперт: в России еще нет глобальной закредитованности граждан
16 сентября в 13:31 Банки и кредитование 0 480 Васильева Елена
Глобальной закредитованности заемщиков в России пока не наблюдается, однако существует риск появления кредитного «пузыря». Такое мнение информагентству ТАСС высказал заместитель гендиректора группы Societe Generale по направлению «Международные банковские и финансовые услуги» Филипп Хейм, являющийся членом совета директоров Росбанка.
Хейм считает: «Рынок в сфере потребительского кредитования очень динамичен, и сегодня мы видим двузначный рост потребительских займов - продукт крайне популярен среди клиентов. Наше видение ситуации следующее: с макроэкономической точки зрения уровень задолженности российских граждан в глобальном масштабе все еще очень низок, если учитывать различные банковские показатели. Таким образом, в целом о глобальной закредитованности населения говорить не приходится».
Хейм считает, что потенциальный риск «перегрева» данного сегмента финансового рынка существует в отдельно взятых регионах. Он отметил: «В связи с этим мы считаем, что макропруденциальная политика, проводимая ЦБ, должна способствовать предотвращению возникновения «пузыря» в будущем. Таким образом, на текущий момент мы не видим предпосылок к возникновению «пузыря», однако считаем, что важно учитывать риск его появления».
В Центробанке неоднократно высказывали обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования, а также и возрастающей долговой нагрузкой заемщиков, которые значительно опережают рост заработных плат и номинальных доходов населения.
Российские банки с 1 октября будут рассчитывать долговую нагрузку и применять надбавки к коэффициентам риска согласно долговой нагрузки заемщика, а также полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска значит, что для обеспечения выданных кредитов банкам потребуется больше капитала, что сделает наращивание сегмента потребительского кредитования менее выгодным.
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