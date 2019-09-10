Банки будут оценивать заемщиков по кредитным историям родственников

Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» разработана методика оценки заемщиков по кредитным историям их родственников, которую бюро будет проводить по запросу кредитных организаций, сообщили в БКИ.



В сообщении сказано: «Методика уже создана, реализована нашими аналитиками и ИТ-специалистами и готова к проведению оперативного тестирования, чтобы дать возможность кредиторам провести свою собственную независимую оценку получаемого ими эффекта».



В пресс-службе бюро отметили, что данная модель даст возможность оценить риски дефолта заемщиков, основываясь на кредитных историях их близких. Рассматриваться будут персональные данные родственников, а также созаемщиков и поручителей, указанные в заявке на получение кредита. Данные самого заемщика в расчет приниматься не будут.



Банки будут самостоятельно формировать базу клиентов, информация о которых им необходима. Они после этого передают эту информацию в БКИ, которое и «рассчитывает скоринговый балл по методике домохозяйств», а потом передаст данные обратно банку.



В бюро кредитных историй пояснили, что самый большой интерес к данной модели проявили кредитные организации, работающие с новыми клиентами. В БКИ отметили: «У некоторых банков, проявивших интерес к модели, доля новых клиентов без кредитной истории превышает 30%».



Разработанная модель позволяет эффективно оценивать клиентов, ранее не имевших кредитов или их количество было незначительным, что не дает банкам возможности принять объективное решение о выдаче кредита. Модель позволит кредиторам работать с новыми клиентами, а клиентам оформлять займы по сниженной ставке, пояснили в БКИ.