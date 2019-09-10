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Банки будут оценивать заемщиков по кредитным историям родственников
Сегодня в 15:09 Банки и кредитование 0 130 Васильева Елена
Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» разработана методика оценки заемщиков по кредитным историям их родственников, которую бюро будет проводить по запросу кредитных организаций, сообщили в БКИ.
В сообщении сказано: «Методика уже создана, реализована нашими аналитиками и ИТ-специалистами и готова к проведению оперативного тестирования, чтобы дать возможность кредиторам провести свою собственную независимую оценку получаемого ими эффекта».
В пресс-службе бюро отметили, что данная модель даст возможность оценить риски дефолта заемщиков, основываясь на кредитных историях их близких. Рассматриваться будут персональные данные родственников, а также созаемщиков и поручителей, указанные в заявке на получение кредита. Данные самого заемщика в расчет приниматься не будут.
Банки будут самостоятельно формировать базу клиентов, информация о которых им необходима. Они после этого передают эту информацию в БКИ, которое и «рассчитывает скоринговый балл по методике домохозяйств», а потом передаст данные обратно банку.
В бюро кредитных историй пояснили, что самый большой интерес к данной модели проявили кредитные организации, работающие с новыми клиентами. В БКИ отметили: «У некоторых банков, проявивших интерес к модели, доля новых клиентов без кредитной истории превышает 30%».
Разработанная модель позволяет эффективно оценивать клиентов, ранее не имевших кредитов или их количество было незначительным, что не дает банкам возможности принять объективное решение о выдаче кредита. Модель позволит кредиторам работать с новыми клиентами, а клиентам оформлять займы по сниженной ставке, пояснили в БКИ.
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