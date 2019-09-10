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Сбербанк планирует создание маркетплейса для продажи автомобилей
24 сентября в 12:03 Банки и кредитование 0 172 Васильева Елена
Сбербанк планирует создание маркетплейса для продажи как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом сегодня сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговорного процесса о запуске сервиса.
Один из источников пояснил изданию, что в данное время ведутся переговоры с основными игроками на автомобильном рынке об участии в проекте. Второй источник также добавил, что на маркетплейсе будут продаваться новые и подержанные автомобили. Сервис будет работать аналогично с сервисом «ДомКлик», где можно оформить ипотеку и приобрести недвижимость. Каталог автомобилей будет размещен в приложении «Сбербанк Онлайн», через которое на данный момент можно подавать заявки на оформление автокредитов.
Планы Сбербанка изданию подтвердили и участники авторынка. Один из источников пояснил изданию: «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты».
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