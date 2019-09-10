Сбербанк планирует создание маркетплейса для продажи автомобилей

Сбербанк планирует создание маркетплейса для продажи как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом сегодня сообщает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговорного процесса о запуске сервиса.



Один из источников пояснил изданию, что в данное время ведутся переговоры с основными игроками на автомобильном рынке об участии в проекте. Второй источник также добавил, что на маркетплейсе будут продаваться новые и подержанные автомобили. Сервис будет работать аналогично с сервисом «ДомКлик», где можно оформить ипотеку и приобрести недвижимость. Каталог автомобилей будет размещен в приложении «Сбербанк Онлайн», через которое на данный момент можно подавать заявки на оформление автокредитов.



Планы Сбербанка изданию подтвердили и участники авторынка. Один из источников пояснил изданию: «Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты».