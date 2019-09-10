Сбербанк будет принимать на кассах магазинов оплату ЖКХ и услуг связи

Жителям удаленных районов РФ будет с текущей осени предоставлена возможность через кассы магазинов оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), а также услуги связи. Разработанный Сбербанком проект будет востребован в регионах, где нет качественного интернета и мало телефонов, сообщило сегодня издание РБК, ссылаясь на источники на банковском рынке.



Согласно данным РБК, этим сервисом смогут пользоваться только клиенты Сбербанка. Нововведение даст возможность оплачивать те же самые услуги, которые можно оплачивать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: мобильную связь, интернет, домашний телефон, ТВ, ЖКУ, а также штрафы, налоги и пошлины. РБК сообщает, что процесс приема платежей будет схож с оплатой счетов в банке.



Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова ранее заявляла о запланированной возможности оплачивать услуги на кассах магазинов до конца текущего года.



Пресс-служба Сбербанка сообщила информагентству ТАСС о том, что средняя сумма снятия средств в кассах магазинов составляет полторы тысячи рублей. На данный момент действует более 500 точек, в которых можно снимать наличные, расположенных в удаленных регионах страны. К концу года запланировано увеличение их количества до трех тысяч.