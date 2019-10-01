В Сбербанке после утечки данных усовершенствуют систему безопасности

В Сбербанке готовятся предложения для совершенствования системы безопасности по факту утечки персональных данных клиентов кредитной организации. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил в воскресенье в ходе проходящего в Сан-Франциско ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс».



Он сказал: «Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка».



Глава Сбербанка добавил: «Мы готовим сейчас комплексное предложение, потому что эта проблема, к сожалению, она универсальна для всех. Мы сейчас готовим предложения по улучшению регулирования и так далее».



В Сбербанке уже завершено внутреннее расследование, проводившееся в связи с утечкой данных кредитных карт клиентов. В результате расследования выявили сотрудника, ответственного за попытку похищения информации клиентов. Он занимал пост руководителя сектора одного из бизнес-подразделений кредитной организации.



Представителем Сбербанка ранее была опровергнута информация об утечке персональных данных 60 млн клиентов. Была подтверждена утечка информации только о 200 кредитных картах.