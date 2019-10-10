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ЦБ РФ планирует дальнейшее снижение ключевой ставки в текущем году

10 октября в 17:02 Банки и кредитование 0 147 Васильева Елена
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ЦБ РФ рассматривает различные варианты по дальнейшему снижению ключевой ставки в текущем году. Об этом рассказала в кулуарах проходящего в Сочи форума инновационных финансовых технологий Finopolis глава Банка России Эльвира Набиуллина

В ответ на вопрос, состоятся ли еще два снижения ключевой ставки в текущем году, она сказала: «Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась».

Набиуллина ранее заявляла, что регулятор планирует смягчение ДКП быстрее, чем планировалось ранее.
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