ЦБ РФ планирует дальнейшее снижение ключевой ставки в текущем году

ЦБ РФ рассматривает различные варианты по дальнейшему снижению ключевой ставки в текущем году. Об этом рассказала в кулуарах проходящего в Сочи форума инновационных финансовых технологий Finopolis глава Банка России Эльвира Набиуллина



В ответ на вопрос, состоятся ли еще два снижения ключевой ставки в текущем году, она сказала: «Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась».



Набиуллина ранее заявляла, что регулятор планирует смягчение ДКП быстрее, чем планировалось ранее.