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ЦБ РФ планирует дальнейшее снижение ключевой ставки в текущем году
10 октября в 17:02 Банки и кредитование 0 147 Васильева Елена
ЦБ РФ рассматривает различные варианты по дальнейшему снижению ключевой ставки в текущем году. Об этом рассказала в кулуарах проходящего в Сочи форума инновационных финансовых технологий Finopolis глава Банка России Эльвира Набиуллина
В ответ на вопрос, состоятся ли еще два снижения ключевой ставки в текущем году, она сказала: «Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась».
Набиуллина ранее заявляла, что регулятор планирует смягчение ДКП быстрее, чем планировалось ранее.
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