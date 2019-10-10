Греф: за кражу персональных данных необходимо ужесточить ответственность

За кражу персональных данных банковских клиентов необходимо существенно ужесточить. Об этом журналистам заявил глава Сбербанка Герман Греф.



Он сказал: «Сегодня человек, который украл кошелек с тысячей рублей несет более суровую ответственность, чем человек, который украл данные и позволил украсть деньги у тысячи людей. Конечно, нужно расширять состав преступления в Уголовном кодексе, нужно менять процессуальное законодательство, которое бы позволяло быстро фиксировать и, конечно, нужно ужесточать наказание».



В начале текущего месяца Сбербанк сообщил о краже данных пяти тысячах кредитных карт клиентов. Сотрудник банка в конце сентября текущего года продал учетные записи кредитных карт клиентов преступной группе в теневом интернете.



Греф заявил, что после утечки данных банком был проведен целый ряд мероприятий юридического и технического характера.



Глава кредитной организации считает преступление внутри компании самым страшным из всех. Он пояснил: «Это очень серьезный вызов, как защититься от этого. Слава богу, что это не имело никаких серьезных последствий для клиентской базы. Деньги бы не похитили – наши системы имеют тройную систему защиты, не было шансов ни у кого». Греф подчеркнул необходимость создания такой же мощной системы защиты внутри самого Сбербанка.