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Генпрокуратура сообщает о новом виде мошеннических действий с банкоматами
16 октября в 15:22 Банки и кредитование 0 259 Васильева Елена
Фальшивомонетчики начали подделывать купюры специально для банкоматов для того, чтобы позже снять в другом месте уже настоящие купюры. Об этом рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.
В ходе программы надзорного ведомства «Эфир» она сказала: «Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата».
Мошенники наклеивают специальную ленту на фальшивые купюры, что позволяет банкоматам считывать их как настоящие. Фальшивомонетчики позже, уже в другом банкомате, могут снять внесенную сумму настоящими купюрами. Представитель Генпрокуратуры заявила, что подобные преступления выявляют только после того, как в банкомате заканчиваются наличные и ведется пересчет денег.
В текущем году по территории России зарегистрировано уже более 18,8 тысяч преступлений в банковской сфере, ущерб от которых превысил 154 млрд рублей.
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