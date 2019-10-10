Генпрокуратура сообщает о новом виде мошеннических действий с банкоматами

Фальшивомонетчики начали подделывать купюры специально для банкоматов для того, чтобы позже снять в другом месте уже настоящие купюры. Об этом рассказала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Малык.



В ходе программы надзорного ведомства «Эфир» она сказала: «Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата».



Мошенники наклеивают специальную ленту на фальшивые купюры, что позволяет банкоматам считывать их как настоящие. Фальшивомонетчики позже, уже в другом банкомате, могут снять внесенную сумму настоящими купюрами. Представитель Генпрокуратуры заявила, что подобные преступления выявляют только после того, как в банкомате заканчиваются наличные и ведется пересчет денег.



В текущем году по территории России зарегистрировано уже более 18,8 тысяч преступлений в банковской сфере, ущерб от которых превысил 154 млрд рублей.