Банк России нашел новый способ борьбы с выводом активов из финорганизаций

ЦБ принял решение изменить существующую систему блокировки счетов владельцев финансовых организаций, ввиду того, что зачастую за время прохождения судебных процедур по отзыву лицензий или прохождения оздоровления бенефициары успевают вывести активы. Для решения проблемы регулятор предлагает создать новый правовой механизм, который позволит ему блокировать операции с имуществом и счета бенефициаров еще до решения суда.



Согласно инициативе Банка России, определять, чьи именно счета необходимо заблокировать, Банк России будет самостоятельно. Предлагается два варианта блокировки: в административном или судебном порядке, пишут «Ведомости».



Эксперты узрели риски такого механизма, указывая на то, что неверное определение реальных владельцев и бенефициаров грозит бизнесу большими потерями. Паче того, пока остается неясным, по каким параметрам регулятор намерен определять реальных владельцев компаний.