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Банк России нашел новый способ борьбы с выводом активов из финорганизаций

18 октября в 15:33 Банки и кредитование 2 219 Иван Тихонов
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ЦБ принял решение изменить существующую систему блокировки счетов владельцев финансовых организаций, ввиду того, что зачастую за время прохождения судебных процедур по отзыву лицензий или прохождения оздоровления бенефициары успевают вывести активы. Для решения проблемы регулятор предлагает создать новый правовой механизм, который позволит ему блокировать операции с имуществом и счета бенефициаров еще до решения суда.

Согласно инициативе Банка России, определять, чьи именно счета необходимо заблокировать, Банк России будет самостоятельно. Предлагается два варианта блокировки: в административном или судебном порядке, пишут «Ведомости».

Эксперты узрели риски такого механизма, указывая на то, что неверное определение реальных владельцев и бенефициаров грозит бизнесу большими потерями. Паче того, пока остается неясным, по каким параметрам регулятор намерен определять реальных владельцев компаний.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Епифанцева Карина (Руководитель группы антикризисного управления и банкротства юридической фирмы «Дювернуа Лигал»)

Как Вы оцениваете перспективу усиления полномочий ЦБ в целях борьбы с выводом активов финансовых организаций?

Мера будет эффективна относительно имущества и счетов, находящихся в России и официально зарегистрированного не бенефициара. Иностранные правопорядки такие полномочия ЦБ признавать не будут, а основная часть активов находится как раз за рубежом. Помимо этого имущество зачастую зарегистрировано на доверенных лиц, их тоже без суда и следствия ЦБ будет ограничивать в правах?

Алексеев Антон (Партнер Law & Com Offer)

Как Вы оцениваете перспективу усиления полномочий ЦБ в целях борьбы с выводом активов финансовых организаций?

- Инициатива ЦБ РФ представляется не однозначной. С одной стороны понятны благие намерения регулятора предотвратить вывод активов собственниками финансовых организаций, но с другой стороны действия ЦБ РФ на упреждение могут привести к негативным последствиям для представителей бизнеса. В особенности вызывает настороженность применение досудебного административного механизма блокировки счетов и операций.

Возникают вопросы:
- в какой момент может быть введена блокировка счетов или операций с имуществом реального владельца, например банка?
- какие операции и с каким имуществом предполагается блокировать?
- как регулятор собирается выявлять такого реального владельца?
- не приведет ли возможность блокировки счетов и операций с имуществом к злоупотреблению со стороны ЦБ РФ?

Пока данная инициатива вызывает больше вопросов, чем каких-то конкретных суждений.

Кроме того, активы могут быть выведены в тот момент, когда признаков для применения предлагаемых регулятором мер еще не было, тогда предлагаемый механизм окажется не эффективным. Не правильное же применение блокировок счетов и операций с имуществом может повлечь существенные убытки для лиц, подвергшихся такой блокировке, включая потерю репутации. К тому же, теоретически ЦБ сможет использовать предлагаемый механизм, как ресурс давления на ту или иную финансовую организацию.

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