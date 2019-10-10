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Сбербанк снизит уровень ставки по ипотеке при покупке жилья в новостройках через счета эскроу
Сегодня в 11:47 Банки и кредитование 0 164 Васильева Елена
Сбербанк планирует снижение ипотечных ставок на приобретение жилья в новостройках, финансирование строительства которых ведется с применением механизма эскроу-счетов. Об этом журналистам рассказал сегодня в ходе конференции по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» зампред правления Сбербанка Анатолий Поповю
Он сказал: «Сегодня мы объявим, что в ближайшее время планируем снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется с использованием эскроу-счетов. Это предложение будет доступно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу».
Попов заявил, что самый низкий уровень ипотечной ставки от 1% будет доступен для участников программы господдержки семей с детьми. При этом, решение о том, на какие квартиры оформлять сниженную ипотечную ставку, будет приниматься застройщиком, уточнил зампред правления Сбербанка.
Он также отметил, что клиенты смогут выбирать из двух видов дисконта: скидки на весь срок займа или же только на время строительства дома. Попов пояснил: «В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка, во втором – до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию».
Российские застройщики с 1 июля текущего года больше не имеют возможности использовать средства дольщиков напрямую. Деньги, вложенные гражданами в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах, а строительство финансируется за счет банковских кредитов. Использовать средства дольщиков застройщики получат возможность только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на первую квартиру в Едином государственном реестре недвижимости.
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