Главная > Банки и кредитование

Сбербанк снизит уровень ставки по ипотеке при покупке жилья в новостройках через счета эскроу

Сегодня в 11:47 Банки и кредитование 0 164 Васильева Елена
1 Изображение

Сбербанк планирует снижение ипотечных ставок на приобретение жилья в новостройках, финансирование строительства которых ведется с применением механизма эскроу-счетов. Об этом журналистам рассказал сегодня в ходе конференции по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» зампред правления Сбербанка Анатолий Поповю

Он сказал: «Сегодня мы объявим, что в ближайшее время планируем снизить ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется с использованием эскроу-счетов. Это предложение будет доступно, если застройщик перераспределит часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу».

Попов заявил, что самый низкий уровень ипотечной ставки от 1% будет доступен для участников программы господдержки семей с детьми. При этом, решение о том, на какие квартиры оформлять сниженную ипотечную ставку, будет приниматься застройщиком, уточнил зампред правления Сбербанка.

Он также отметил, что клиенты смогут выбирать из двух видов дисконта: скидки на весь срок займа или же только на время строительства дома. Попов пояснил: «В первом случае дисконт составит до 1,4 процентного пункта от текущих ставок Сбербанка, во втором – до 4 процентных пунктов, но максимальная сниженная ставка будет действовать только до ввода новостройки в эксплуатацию».

Российские застройщики с 1 июля текущего года больше не имеют возможности использовать средства дольщиков напрямую. Деньги, вложенные гражданами в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах, а строительство финансируется за счет банковских кредитов. Использовать средства дольщиков застройщики получат возможность только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на первую квартиру в Едином государственном реестре недвижимости.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Орешкин: замедление роста глобальной экономики практически не коснулось России

Сегодня в 15:32 Экономика

Сбербанк заявляет об огромном потенциале для кредитования населения

Сегодня в 15:00 Банки и кредитование

Почему скандал Трамп – Украина не доминирует в новостях на Украине

Сегодня в 13:37 Внешняя политика

Только в каждой десятой компании планируют сокращения в следующем году

Сегодня в 12:43 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Предприниматели выступают за создание отдельных «экономических» судов Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией будет подписано до конца года Обратный отсчет до Brexit отправил британский фунт в дикую скачку С начала текущего года по решениям ЕСПЧ РФ выплатила своим гражданам 600 млн рублей Путин внес в ГД предложение об отзыве заявления о ратификации комиссии в рамках Женевских конвенций

Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru