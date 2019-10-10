Сбербанк заявляет об огромном потенциале для кредитования населения

Потенциал кредитования российских граждан еще не исчерпан, а доля закредитованности достаточно низка. Об этом в ходе выступления на конференции банка по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» заявил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.



Ранее, летом текущего года, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о существующей в экономике РФ проблеме закредитованности населения, которая может «взорваться» уже в 2021 году.



Ситнов сказал: «Если говорить о дискуссионном вопросе закредитованности населения, то здесь мы провели сравнение закредитованности населения РФ в целом по кредитам, и в частности, ипотечным, нам еще далеко до лидеров закредитованности, как в целом по кредитам, так и по ипотечным кредитам. Часто любят сравнивать нас с США, если у нас в целом ипотечные кредиты не превышают 2% от совокупного дохода домохозяйств, то в США эта цифра уверенно приближается к 5%, не будем говорить о таких странах, как Австралия, Нидерланды и Норвегия, где эти показатели в три раза в среднем выше».



Он также добавил, что еще есть потенциал для кредитования населения.