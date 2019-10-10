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В текущем году взыскатели получили от банков на 10% больше долгов

22 октября в 16:10 Банки и кредитование 1 273 Иван Тихонов
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В период с января по сентябрь текущего года банки передали в работу коллекторам по агентской схеме 7.7 млн первичных долгов, общая сумма которых превысила 453 млрд рублей. Это на 10% больше в денежном выражении и на 83% больше – в количественном по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщают в СРО НАПКА.

Между тем, темпы передачи долгов в количественном выражении увеличились, а в объеме, наоборот, – сократились. Более того, в НАПКА сообщают о существенном изменении структуры портфеля передаваемых долгов.

Так, по обычаю, большую часть в структуре долгов занимают потребительские кредиты, хотя их доля сократилась до 67% с 82% годом ранее. Доля передаваемых долгов по кредитным картам увеличилась на 5% - до 14%, а по автокредитам – на 9.7%, до 17.7%.

По прогнозам профучастников, тенденция по изменению структуры портфеля будет продолжаться до конца текущего года и усилится в 2020 году. По прогнозам НАПКА, по итогам текущего года кредитные организации передадут в работу взыскателям приблизительно 540-550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Теплицкий Дмитрий (Генеральный директор ООО «АБК», член Совета, Председатель Контрольного комитета, СРО НАПКА)

По Вашим прогнозам, сохранятся ли темпы роста передачи долгов банками в ближайшие месяцы?

«С развитием роботизированных моделей взаимодействия с клиентами банки всё чаще переводят часть коммуникаций на роботов.

Это влияет не только на экономическую составляющую процесса, но и может определять стратегию работы банка с должниками, в том числе и принятие решений об агентской схеме взаимодействия с коллекторскими агентствами.

Конечно, в краткосрочной перспективе нескольких ближайших месяцев внедрение новых технологий не повлияет на объём передаваемой задолженности в рамках агентской схемы. Но глобально эти IT-решения все сильнее проникают во все процессы взыскания, и в скором времени баланс может сместиться в пользу более эффективных с экономической точки зрения решений».

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