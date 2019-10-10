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В текущем году взыскатели получили от банков на 10% больше долгов
22 октября в 16:10 Банки и кредитование 1 273 Иван Тихонов
В период с января по сентябрь текущего года банки передали в работу коллекторам по агентской схеме 7.7 млн первичных долгов, общая сумма которых превысила 453 млрд рублей. Это на 10% больше в денежном выражении и на 83% больше – в количественном по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщают в СРО НАПКА.
Между тем, темпы передачи долгов в количественном выражении увеличились, а в объеме, наоборот, – сократились. Более того, в НАПКА сообщают о существенном изменении структуры портфеля передаваемых долгов.
Так, по обычаю, большую часть в структуре долгов занимают потребительские кредиты, хотя их доля сократилась до 67% с 82% годом ранее. Доля передаваемых долгов по кредитным картам увеличилась на 5% - до 14%, а по автокредитам – на 9.7%, до 17.7%.
По прогнозам профучастников, тенденция по изменению структуры портфеля будет продолжаться до конца текущего года и усилится в 2020 году. По прогнозам НАПКА, по итогам текущего года кредитные организации передадут в работу взыскателям приблизительно 540-550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее.
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По Вашим прогнозам, сохранятся ли темпы роста передачи долгов банками в ближайшие месяцы?
«С развитием роботизированных моделей взаимодействия с клиентами банки всё чаще переводят часть коммуникаций на роботов.
Это влияет не только на экономическую составляющую процесса, но и может определять стратегию работы банка с должниками, в том числе и принятие решений об агентской схеме взаимодействия с коллекторскими агентствами.
Конечно, в краткосрочной перспективе нескольких ближайших месяцев внедрение новых технологий не повлияет на объём передаваемой задолженности в рамках агентской схемы. Но глобально эти IT-решения все сильнее проникают во все процессы взыскания, и в скором времени баланс может сместиться в пользу более эффективных с экономической точки зрения решений».