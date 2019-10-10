В текущем году взыскатели получили от банков на 10% больше долгов

В период с января по сентябрь текущего года банки передали в работу коллекторам по агентской схеме 7.7 млн первичных долгов, общая сумма которых превысила 453 млрд рублей. Это на 10% больше в денежном выражении и на 83% больше – в количественном по сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщают в СРО НАПКА.



Между тем, темпы передачи долгов в количественном выражении увеличились, а в объеме, наоборот, – сократились. Более того, в НАПКА сообщают о существенном изменении структуры портфеля передаваемых долгов.



Так, по обычаю, большую часть в структуре долгов занимают потребительские кредиты, хотя их доля сократилась до 67% с 82% годом ранее. Доля передаваемых долгов по кредитным картам увеличилась на 5% - до 14%, а по автокредитам – на 9.7%, до 17.7%.



По прогнозам профучастников, тенденция по изменению структуры портфеля будет продолжаться до конца текущего года и усилится в 2020 году. По прогнозам НАПКА, по итогам текущего года кредитные организации передадут в работу взыскателям приблизительно 540-550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее.