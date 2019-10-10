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В Сбербанке опровергли сообщения СМИ о продаже персональных данных клиентов в интернете
Сегодня в 12:22 Банки и кредитование 0 166 Васильева Елена
Опубликованная целым рядом СМИ информация о продаже базы персональных данных клиентов Сбербанка в интернете является домыслами и слухами. Об этом информагентству ТАСС сообщила пресс-служба банка.
Целый ряд СМИ опубликовал сегодня информацию о базе персональных данных клиентов Сбербанка, выставленной на продажу. Газета «Известия» сообщила об утечке информации об11,5 тыс. клиентов.
В пресс-службе Сбербанка заявили: «Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов».
Еще в начале октября появилась информация о продаже сотрудником Сбербанка одной из преступных группировок в интернете учетных записей 5 тысяч кредитных карт клиентов Сбербанка, но на данный момент угроза для средств клиентов устранена.
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