В Сбербанке опровергли сообщения СМИ о продаже персональных данных клиентов в интернете

Опубликованная целым рядом СМИ информация о продаже базы персональных данных клиентов Сбербанка в интернете является домыслами и слухами. Об этом информагентству ТАСС сообщила пресс-служба банка.



Целый ряд СМИ опубликовал сегодня информацию о базе персональных данных клиентов Сбербанка, выставленной на продажу. Газета «Известия» сообщила об утечке информации об11,5 тыс. клиентов.



В пресс-службе Сбербанка заявили: «Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее. Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов».



Еще в начале октября появилась информация о продаже сотрудником Сбербанка одной из преступных группировок в интернете учетных записей 5 тысяч кредитных карт клиентов Сбербанка, но на данный момент угроза для средств клиентов устранена.