Орешкин: рост кредитования в РФ будет медленным, несмотря на снижение ставки Центробанком

Снижение регулятором ключевой ставки станет стимулом для роста кредитования, что подстегнет также рост экономики, однако снизить уровень ключевой ставки нужно было раньше. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



Впервые с 2017 года Банк России снизил уровень ключевой ставки на 50 базисных пунктов единовременно (на 0,5 п. п.), на фоне стабильного снижения инфляции, что составляет 6,5%.



Выступая в ходе пленарной сессии Форума стратегов, Орешкин сказал: «Мы видим, что кредитование сейчас замедляется и Центральный банк, наконец-то, спасибо ему большое, хоть с опозданием, но начал реагировать на всю эту ситуацию. Замедление резко инфляции, замедление кредитования, ставка пошла резко вниз. Но учитывая некоторые лаги, которые есть в денежно-кредитной политике, определенный период, где-то шесть месяцев мы потеряли. Кредитование будет сейчас разворачиваться медленно, это займет определенное время».



Министр добавил: «Поэтому здесь прогноз уже чуть-чуть хуже, чем целевой сценарий. Здесь, по нашим оценкам, экономический рост из «зеленой» зоны перейдет в «желтую» зону».



По обновленной версии прогнозов социально-экономического развития РФ на период с 2019 по 2024 год, а также по итогам текущего года рост ВВП РФ составит 1,3%. Согласно прогнозам министерства, при этом, рост ВВП ускорится в 2020 году до 1,7%, а в 2021-2022 годах – до 3,1-3,2%, на фоне структурных изменений и восстановления уровня конечного спроса.