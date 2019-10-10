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Участники финансового рынка развивают услугу интернализации
30 октября в 16:39 Банки и кредитование 1 236 Иван Тихонов
Российские банки и брокеры предлагают своим клиентам новую услугу – интернализацию конверсионных потоков по операциям с разнообразными активами. Кредитные организации активно развивают интернализацию на валютном рынке, в то время как брокеры – на фондовом рынке.
По словам банкиров, интернализация предлагает клиентам и контрагентам большую ликвидность, сводя заявки на операции внутри системы, в единой позиции банка/брокера, пишет «Ъ». Банки выставляют на биржу только часть своих заявок, экономя на перекрывании всех конверсионных потоков вовне.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем количество банков и брокеров, предлагающих услугу интернализации, будет увеличиваться, а перечень финансовых активов в использовании будет расширяться.
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По Вашему мнению, какое будущее у услуги интернализации? Насколько интересной является данная услуга для среднестатистического клиента банка/брокера?
В ближайшие 3-4 года спрос на услугу интернализации конверсионных потоков по операциям с разнообразными активами будет увеличиваться за счет новых клиентов и контрагентов, заинтересованных в большей ликвидности. Удобство будет заключаться в том, что заявки на операции будут сводиться внутри системы, составляя единую позицию финансовой организации и брокера. Для банков – это возможность получить дополнительную прибыль за счет перекрывания конверсионных потоков вовне. Кроме того, будет расширяться перечень финансовых активов. О развитии услуги в России шла речь на третьем форуме «Морского Шелкового пути 21-го столетия, который прошел в Чжухае. Его участники переняли опыт городов Большого залива, которые в течение нескольких лет следуют стратегии расширенной интернационализации, что способствует усилению новаторской мотивации.