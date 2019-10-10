Участники финансового рынка развивают услугу интернализации

Российские банки и брокеры предлагают своим клиентам новую услугу – интернализацию конверсионных потоков по операциям с разнообразными активами. Кредитные организации активно развивают интернализацию на валютном рынке, в то время как брокеры – на фондовом рынке.



По словам банкиров, интернализация предлагает клиентам и контрагентам большую ликвидность, сводя заявки на операции внутри системы, в единой позиции банка/брокера, пишет «Ъ». Банки выставляют на биржу только часть своих заявок, экономя на перекрывании всех конверсионных потоков вовне.



Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем количество банков и брокеров, предлагающих услугу интернализации, будет увеличиваться, а перечень финансовых активов в использовании будет расширяться.