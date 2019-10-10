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С начала текущего года штат Сбербанка сократился на более чем 16 тысяч человек
31 октября в 13:09 Банки и кредитование 0 184 Васильева Елена
С начала текущего года Сбербанк сократил 16 134 сотрудников, сообщается в отчете кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В отчете сказано: «Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)».
Представитель Сбербанка уточнила журналистам, что сокращение штата, в том числе, было связано с продажей турецкой «дочки» госбанка – Denizbank. Она сказала: «Здесь я бы хотела подчеркнуть, что более 14 тысяч сотрудников выбыли из Группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank».
Сбербанк в конце июля закрыл продажу банку Emirates NBD 99,85% акций своей турецкой «дочки».
В 2018 году штат сотрудников банка сократился на 16,5 тысяч человек, до 293,752 тысяч. Тогда пресс-служба банка пояснила информагентству ТАСС, что Сбербанк реализует программу оптимизации численности, сокращая вакантные должности, не принимаются также новые сотрудники на места вышедших на пенсию специалистов.
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