С начала текущего года штат Сбербанка сократился на более чем 16 тысяч человек

С начала текущего года Сбербанк сократил 16 134 сотрудников, сообщается в отчете кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).



В отчете сказано: «Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)».



Представитель Сбербанка уточнила журналистам, что сокращение штата, в том числе, было связано с продажей турецкой «дочки» госбанка – Denizbank. Она сказала: «Здесь я бы хотела подчеркнуть, что более 14 тысяч сотрудников выбыли из Группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank».



Сбербанк в конце июля закрыл продажу банку Emirates NBD 99,85% акций своей турецкой «дочки».



В 2018 году штат сотрудников банка сократился на 16,5 тысяч человек, до 293,752 тысяч. Тогда пресс-служба банка пояснила информагентству ТАСС, что Сбербанк реализует программу оптимизации численности, сокращая вакантные должности, не принимаются также новые сотрудники на места вышедших на пенсию специалистов.