|
Сбербанк снизил уровень ипотечных ставок
31 октября в 16:49 Банки и кредитование 0 148 Васильева Елена
Сбербанк снизил уровень ипотечных ставок вслед за снижением ЦБ РФ ключевой ставки. Базовая ставка по ипотечным продуктам Сбербанка сейчас составляет 9,3%.
Об этом глава банка Герман Греф сообщил в ходе встречи с премьер- министром России Дмитрием Медведевым.
Греф сказал: «По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам – 7,3%, для молодых семей – это 8,8%».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Благотворителям не дадут ни особого статуса, ни расширенных налоговых льгот31 октября в 17:33 Налоги
Сбербанком повышен прогноз по курсу американского доллара на период с 2019 по 2021 год31 октября в 13:30 Финансовые рынки
С начала текущего года штат Сбербанка сократился на более чем 16 тысяч человек31 октября в 13:09 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Что на самом деле вызывает глобальный экономический спад Песков: в Сбербанке ведется напряженная работа по предотвращению утечек данных ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 6,5% Патрушев: иностранными спецслужбами ведется поиск уязвимых мест в IT-инфраструктуре РФ Глава «Роснефти» засомневался в экологичности электромобилей
Архив статей