Сбербанк снизил уровень ипотечных ставок вслед за снижением ЦБ РФ ключевой ставки. Базовая ставка по ипотечным продуктам Сбербанка сейчас составляет 9,3%.



Об этом глава банка Герман Греф сообщил в ходе встречи с премьер- министром России Дмитрием Медведевым.



Греф сказал: «По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам – 7,3%, для молодых семей – это 8,8%».