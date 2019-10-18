В Роспотребнадзоре назвали основные факторы риска для заемщиков

Для потребителей главными факторами риска на рынке микрофинансовых услуг является уход заемщиков в «теневые» микрофинансовые организации (МФО) по причине отказа в выдаче займов в легальных, а также увеличение количества нелегальных МФО, выдача ими дорогостоящих займов безработным и закредитованным гражданам и рост долговой нагрузки россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам изучения рынка микрозаймов.



Пресс-служба отмечает, что риск возрастает также от нежелания заемщиков тщательно изучать условия договора, где прописаны дополнительные платежи по займу. К факторам риска также относятся недостаточный уровень финансовой грамотности заемщиков и отсутствие дополнительных источников для погашения кредитов, кроме зарплаты.



В ведомстве среди рисков назвали также рост среднего значения полной стоимости микрозаймов «до зарплаты», то есть сроком до 30 дней в сумме до 30 тысяч рублей, растущее число нелегальных игроков на рынке микрофинансирования, которое втрое превышает количество легальных МФО.



В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Банк России впервые в этом году зафиксировал тренд на снижение количества обращений потребителей, хотя общее их количество остается достаточно высоким, а лидером по числу жалоб является сектор кредитования и страхования».