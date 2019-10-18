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В Альфа-банке расследуют утечку данных клиентов

Сегодня в 14:00 Банки и кредитование 0 85 Васильева Елена
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В Альфа-банке проводится внутреннее расследование утечки клиентских данных, на данный момент официально установлено незаконное распространение информации о 15 клиентах банка. Об этом пресс-служба банка сообщила информагентству ТАСС.

В кредитной организации отметили, что данная ситуация, как достоверно установлено в ходе внутреннего расследования, не возникла вследствие нарушения системы защиты базы данных банка. Представители Альфа-банка заверили, что средства клиентов находятся в безопасности, поскольку утечка данных не затронула информацию, необходимую для получения доступа к счетам.

Издание РБК ранее сообщило о выставленных на продажу на одном из специализированных форумов личных данных 3,5 тысяч клиентов Альфа-банка, а также около 3 тысяч клиентов «АльфаСтрахования».
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