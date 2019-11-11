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Банкирам предложат новый способ расчета показателя долговой нагрузки граждан
26 ноября в 17:13 Банки и кредитование 3 285 Иван Тихонов
Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает законопроект, который предложит банкам альтернативный способ расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан. Речь идет об оценке доходов россиян, исходя из их расходов по банковским картам.
До конца текущего месяца вопрос об альтернативном способе расчета ПДН будет рассмотрен в рамках встречи в Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК. На данный момент возможность использования такого способа расчета рассматривают 15 кредитных организаций. В «Эквифаксе» сообщили, что к вопросу подключились представители Банка России.
Сам процесс оценки доходов заемщика будет организован аналогично с процессом получения данных о кредитной истории: получение согласия заемщика кредитором на отправку запроса в БКИ по данным о доходах. Сами банки будут передавать информацию о клиентах-держателях карт в БКИ в зашифрованном виде.
В «Эквифаксе» отмечают, что когда граждане тратят определенную сумму средств с банковской карты, например, при совершении покупок, то это может служить показателем уровня дохода. Новый подход к расчету ПДН позволит рассчитать показатель для 50% клиентов, которые подают заявки на кредит.
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Как Вы оцениваете инициативу по расчету ПДН заемщиков по их карточным расходам?
Порог долговой нагрузки вводился с 1 октября 2019 года как инструмент, который позволит банкам более тщательно отсеивать заемщиков, долги которых могут со временем стать невозвратными. Ведь чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше шансов, что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств заемщик не сможет выплатить кредит. Кроме того, уровень закредитованности граждан растет, что может привести к пузырю на рынке потребительского кредитования. Понимая это, ЦБ РФ ввел такой параметр как ПДН. Но банки не хотят терять клиентов, несмотря на общеэкономическую ситуацию, когда уровень доходов населения падает не первый год. Попытка оценивать расходы заемщика – это способ, которым финансовые организации хотят показать, что клиент платежеспособен, даже если не может предоставить справку об уровне доходов и т.д. Но в предложении не объясняется, а как, например, можно оценить расходы граждан в случае получения ими не дохода, а единовременной помощи о родственников или если в случае возврата долга. Ведь тогда и расходы могут внезапно вырасти. Как можно это учесть при выдаче кредита и расчете ПДН? Правильнее, наверное, нужно было бы учитывать не уровень долговой нагрузки заемщика и его расходы по карте, а общий доход домохозяйства, наличие в семье несовершеннолетних детей, расходы на коммунальные платежи и т.д.
Как Вы оцениваете инициативу по расчету ПДН заемщиков по их карточным расходам?
Инициатива по организации расчета показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их трансакциях по картам, которые банки смогут получать через Бюро кредитных историй (БКИ) не принесет серьезной практической пользы участникам рынка и может спровоцировать увеличение стоимости кредитов.
Данный проект может быть реализован только в том случае, если ЦБ РФ санкционирует его применение. Самым очевидным эффектом от этого станет некоторое упрощение процедуры оформления кредита для «белых» заемщиков: клиентам, которые получают официальный доход безналичным переводом на банковскую карту, скорее всего, можно будет не предоставлять банкам справку о заработной плате или выписку со счета карты.
Принцип расчета ПДН был введен ЦБ РФ в рамках борьбы с большим объемом просроченных кредитов в портфелях банков. Новая инициатива не поможет решить главную проблему, связанную с ПДН – как учитывать «серые» доходы граждан, которые они не подтверждают документально? Ведь такой доход почти никогда не приходит заемщику переводом на карту – он выдается наличными в конверте. К тому же действующие нормативные документы Банка России в части расчета ПДН уже предусматривают использование информации о среднемесячных платежах клиентов. Поэтому серьезного воздействия на рынок потребительского кредитования проект не окажет.
Не произойдет и увеличения срока рассмотрения заявок на кредит: банки просто автоматизируют получение необходимых данных и встроят его в свои системы оценки заемщика. А вот конечная стоимость кредита для заемщика может увеличиться, поскольку банки должны будут платить БКИ за обработку платежной информации и снижать эти издержки, перекладывая их на плечи клиентов.
Как Вы оцениваете инициативу по расчету ПДН заемщиков по их карточным расходам?
Данную инициативу я расцениваю неоднозначно. С одной стороны, это действительно может помочь банкам лучше оценивать потенциальных заемщиков и в этом смысле инициативу я всячески приветствую. С другой стороны, если к этому делу подключаться налоговики и другие государственные структуры, то ничего хорошего из этого точно не выйдет. В России и так уже хватает контроля со стороны государства в плане личных финансов россиян и любое усиление контроля будет вызывать недоверие со стороны как инвесторов и бизнесменов, так и рядовых граждан. В этом случае эффект может получиться обратным от того, который ожидают сами банки. Вместо того, чтобы увеличить доверие клиентов к банкам и соответственно увеличить размер депозитов и количество вкладов, клиенты теперь будут стараться все больше денег держать «под матрасом», чтобы не привлекать к себе излишнего внимания контролирующих органов. Поэтому я считаю, что такая инициатива должна быть реализована исключительно в рамках корпоративных структур или отраслевых объединений, возможно через СРО.