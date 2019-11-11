Банкирам предложат новый способ расчета показателя долговой нагрузки граждан

Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает законопроект, который предложит банкам альтернативный способ расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан. Речь идет об оценке доходов россиян, исходя из их расходов по банковским картам.



До конца текущего месяца вопрос об альтернативном способе расчета ПДН будет рассмотрен в рамках встречи в Ассоциации банков России (АБР), пишет РБК. На данный момент возможность использования такого способа расчета рассматривают 15 кредитных организаций. В «Эквифаксе» сообщили, что к вопросу подключились представители Банка России.



Сам процесс оценки доходов заемщика будет организован аналогично с процессом получения данных о кредитной истории: получение согласия заемщика кредитором на отправку запроса в БКИ по данным о доходах. Сами банки будут передавать информацию о клиентах-держателях карт в БКИ в зашифрованном виде.



В «Эквифаксе» отмечают, что когда граждане тратят определенную сумму средств с банковской карты, например, при совершении покупок, то это может служить показателем уровня дохода. Новый подход к расчету ПДН позволит рассчитать показатель для 50% клиентов, которые подают заявки на кредит.